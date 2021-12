Modena, gestione tamponi fuori controllo: coda infinta, ore di attesa

Mattinata di passione oggi per effettuare i tamponi al drive through di via Minutara. Una coda chilometrica si è formata in via Divisione Acqui, con tempi di attesa di ore per effettuare il tampone. In fila centinaia di auto con all'interno persone, spesso malate e con la febbre alta, costrette ad attendere al freddo e sotto la pioggia anche 3 o 4 ore. Polizia locale sul posto per cercare di regolare il flusso di vetture: un compito quasi impossibile.L'Ausl intorno alle 12 ha comunicato che andrà avanti coi tamponi, ovviamente solo per coloro che hanno la prenotazione, ad oltranza e fino a smaltimento della intera fila.Tante le segnalazioni di persone in coda che ci sono giunte in redazione. Ne pubblichiamo una di una mamma di un ragazzo minorenne. Una delle tante persone in attesa.Abbiamo fatto una fila di 4 ore al freddo insieme a migliaia di persone, tutte al freddo e sotto la pioggia. Solo 2 operatori a fare i tamponi. A me più che la macchina che combatte la pandemia sembra l'anticamera di una bronchite certa.I nostri cari politici invece di andare in TV o di apparire negli vari hub a pavoneggiarsi dovrebbero vedere la realtà. Una disfatta totale!Mia suocera, 80 anni anche lei positiva, è abbandonata a casa da sola da 3 giorni in attesa degli operatori Usca che vadano a 'vederla'.Secondo voi è normale? Io dico che tutto ciò è vergognoso e inaccettabile. Grazie.A.B.