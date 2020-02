Coronavirus, al Policlinico di Modena 5 casi conclamati e 3 sospetti

'Oggi abbiamo un caso in terapia intensiva in condizioni stabili e altri 7 casi ricoverati nel reparto Malattie infettive, 3 sospetti e 4 accertati. Tutti i casi in malattie infettive hanno febbre e tosse ma non sono gravi'. A parlare è il dottor, direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena., mentre i suoi parenti non sono mai stati in terapia intensiva a differenza di quanto comunicato in modo ufficiale ieri sera dalla Regione Emilia Romagna con una nota stampa (aggiornata ma non smentita stamattina ).'Tutti i casi ricoverati in malattie infettive non hanno avuto contatti con gli operatori e stiamo collaborando con l'Ausl per le indagini epidemiologiche' - chiude Sircana.