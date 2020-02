Coronavirus, due nuovi casi a Modena: sono familiari dell'imprenditore di Carpi

Altri due nuovi casi di positività al Coronavirus nel modenese: si tratta di parenti della persona già risultata positiva a Carpi e ricoverata ieri, riconducibile al focolaio lombardo. I familiari del dirigente Garc si trovano ora in Terapia intensiva. I riscontri sono arrivati subito dopo la conferenza stampa nella quale Venturi si era detto soddisfatto per il limitato numero di nuovi casi.Ai due nuovi casi di Modena - che a questo punto giustificano le misure straordinarie annunciate oggi pomeriggio dal sindaco di Carpi Alberto Bellelli - si aggiunge un terzo nuovo caso a Piacenza ancora da definire sul piano epidemiologico.Complessivamente quindi, in Emilia-Romagna, ad oggi i casi di positività sono 26: 18 a Piacenza, 4 a Parma, 3 a Modena e 1 a Rimini.