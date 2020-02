Carpi, primo caso Coronavirus: quarantena per colleghi e familiari

'Stiamo lavorando per tracciare la mappa di tutti i contatti avuti da questo nostro concittadino in ambiente lavorativo e familiare. Coloro che sono a rischio contagio verranno sottoposti a quarantena volontaria ma supportata'. Lo ha detto questa mattina il sindaco di Carpi Alberto Bellelli riferendosi al primo caso di coronavirus in provincia di Modena che ha colpito un carpigiano ora ricoverato al Policlinico.L'identità del malato è stata resa nota dalla stessa azienda della quale è socio e dirigente, la Garc di Carpi, attraverso le parole consegnate a Temponews del presidente di Garc Claudio Saraceni. Le condizioni del malato pare siano non gravi e comunque sotto controllo.