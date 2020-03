Coronavirus, Carpi verso la riapertura degli impianti sportivi

'Domani sera è mercoledì sera:Facciamo rispettandolo le regole della distanza, ma andiamo insieme a mangiare qualcosa. I negozi sono aperti e il commercio funziona'. Così il sindaco di Carpinel punto quotidiano sul coronavirus. Oggi non si sono verificati in città ulteriori casi ( restano le 18 persone malate e le 100 in isolamento ) e da giovedì il sindaco dovrebbe dare il via libera alla riapertura degli impianti sportivi. Sabato l'incontro del sindaco con il neo assessore regionale Vincenzo Colla.