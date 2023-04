'Edificio pubblico accanto alla Cra occupato abusivamente: indecente'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Così il segretario Lega di Modena Caterina Bedostri e il suo vice Mario Mirabelli, intervengono sulla occupazione e annessa situazione di gravissimo degrado alla palazzina comunale della Cra Ramazzini denunciata ieri da La Pressa 'Certificato il fallimento totale delle politiche di accoglienza (con benefici solo per pochi e soliti), non è servito nemmeno un morto ammazzato per prendere coscienza della situazione di non ritorno in cui versa la città. Ci mancava l'edificio pubblico e comunale a pochi passi da una struttura protetta, occupato abusivamente, con utilizzo delle utenze in modo abusivo - si perdoni il voler rimarcare fortemente perché è la verita - da parte di irregolari, clandestini, spacciatori e chi più ne ha più ne metta.Nell'attesa dell'ennesima corsa ai ripari, attraverso scusanti di comodo ed utili a chi governa per autoconvincersi e pretendere di avere ragione, constatiamo che la parola sicurezza è stata del tutto bandita dal dizionario modenese a discapito di chi (tantissimi cittadini) tira avanti tra mille difficoltà - chiudono Mirabelli e Bedostri -. Ma è l'accoglienza che per lor signori deve continuare a vincere malgrado i fatti: saltata quella regolare, avanti con quella irregolare. Tanto anche senza strutture adeguate ed apposite di locali da occupare abusivamente ne saltano sempre fuori. A Modena'.