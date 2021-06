Modena, nuovo procuratore capo Masini: 'Qui, a servizio dei cittadini'

Oggi è stato il giorno della presentazione ufficiale di Luca Masini come nuovo capo della Procura di Modena. 56enne originario di Milano, raccoglie il testimone lasciato da Paolo Giovagnoli, deceduto lo scorso luglio, al quale Masini rivolge nel giorno dell'insediamento il primo pensiero. Dopo le prime tappe a Napoli e alla procura distrettuale di Brescia, è stato sostituto procuratore a Lecco e a Livorno nel 2015 è approdato a Salerno. In particolare in Toscana, Masini, particolarmente stimato dai colleghi e negli uffici dei tribunali italiani, si era occupato anche delle inchieste legate al crac dell’imprenditore Doveri e di Basket Livorno e dell'assalto alla prefettura di Livorno del dicembre 2012. Per un periodo, a seguito di minacce subite, gli è stata assegnata la scorta.'Il mio primo pensiero è per il collega Giovagnoli mancato prematuramente, io spero di essere alla sua altezza - ha detto Luca Masini -. Mi assumo l'impegno di essere a totale servizio del cittadino, e l'approccio con cui inizio a lavorare è di chi è alla base della piramide. Modena è una realtà complessa e molto importante, un polmone produttivo dell'Italia e mi aspetto tanto lavoro. I primi mesi saranno di apprendimento, questo è il mio settimo ufficio giudiziario, ho girato l'Italia: credo che il cambiamento generi sempre miglioramento e nuovi stimoli'.