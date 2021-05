Modena, Luca Masini è il nuovo procuratore capo

L'attuale procuratore aggiunto di Salerno, Luca Masini, è il nuovo procuratore capo di Modena. Masini, 56enne originario di Milano, raccoglie il testimone lasciato da Paolo Giovagnoli, deceduto lo scorso luglio (oggi la procura è retta dall'aggiunto Giuseppe Di Giorgio). Per anni sostituto procuratore a Lecco e a Livorno nel 2015 era approdato a Salerno. In particolare in Toscana, Masini, particolarmente stimato dai colleghi e negli uffici dei tribunali italiani, si era occupato anche delle inchieste legate al crac dell’imprenditore Doveri e di Basket Livorno e dell'assalto alla prefettura di Livorno del dicembre 2012. Per un periodo, a seguito di minacce subite, gli venne assegnata la scorta. 'La Giustizia è la più grande delle urgenze' - è uno delle frasi che Masini ha ripetuto nelle (rare) interviste concesse nella sua carriera.