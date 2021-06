'Rottura tubatura via Bellinzona: rete idrica colabrodo a Modena'

'Quanto accaduto due giorni fa in via Bellinzona a Modena con l'allagamento della strada provocato dalla rottura di una tubatura è la punta di un iceberg rappresentato dal problema del pessimo stato della rete idrica modenese. In base al Documento Unico di Programmazione del 2020 approvato in Comune a Modena, nella nostra provincia il 34% della risorsa idrica non arriva a destinazione ma viene dispersa nella rete, un dato ancor più negativo di quello regionale (30,7%)'. Così il senatore Lega Stefano Corti insieme al capogruppo in Consiglio comunale Alberto Bosi.'Sapere che il 34 per cento dell'acqua potabile presente nella rete idrica provinciale finisce disperso a causa delle infrastrutture vecchie e poco manutentate, indigna. La risorsa idrica è un bene fondamentale, soprattutto per i Comuni dell'Appennino modenese, e questo spreco è uno schiaffo ai sacrifici, economici ma non solo, dei cittadini. Al di là dei gravissimi episodi come quello verificatisi ieri in via Bellinzona, è evidente che se non si perdesse il 34% di acqua, i cittadini pagherebbero bollette meno salate e l'intero sistema ambientale ne gioverebbe. Purtroppo Hera fa dell'attenzione all'ambiente uno slogan sterile e non applicato nella realtà'.