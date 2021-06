Modena, guasto idrico: allagata via Bellinzona

Un importante guasto idrico ha provocato forti disagi questa mattina in via Bellinzona. La rottura della condotta ha completamente allagato la strada invadendo la careggiata con un tappeto d'acqua di diversi centimetri. Sul posto, oltre alla polizia locale e i tecnici Hera, i vigili del fuoco per cercare di risolvere il problema.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.