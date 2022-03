Sacca: cittadini e politici riscoprono e puliscono il quartiere

C'erano cittadini residenti, commercianti, ma anche consiglieri comunali (Carpentieri del PD, Moretti della Lega, e Giordani per il Movimento 5 stelle) e l'Assessore all'ambiente del Comune di Modena Alessandra Filippi all'iniziativa organizzata sabato pomeriggio, con ritrovo presso il centro commerciale Sacca (lo stesso che oggi è stato teatro della tragica morte di un uomo senza fissa dimora ).L'occasione era fornita dall'appuntamento promosso dal collettivo Amigdala nell'ambito del progetto di riscoperta della storia urbana e sociale del quartiere legata allo sviluppo del comparto Ina Casa. L'invito ai residenti a fornire le proprie testimonianze e unito, nel pomeriggio di sabato, ad una pulizia del quartiere con sacchi guanti e pettorine fornite da Hera. Con cittadini divisi in gruppo nelle aree verdi e non solo del quartiere per raccogliere rifiuti lasciati a terra. Iniziativa riuscita, per partecipazione, segno di un quartiere che partendo dal cuore del centro commerciale che da luogo in parte abbandonato negli anni, vuole essere nuovamente centro di socialità e di crescita e di condivisione.Nel video le immagini dell'evento e le dichiarazioni dei consiglieri comunali Carpentieri e Moretti che insieme al consigliere Giordani hanno partecipato alla raccolta rifiuti