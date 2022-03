Tragedia alla Sacca: giovane trovato morto in un giaciglio di fortuna

Tragedia questa mattina al Centro commerciale Sacca.Un ragazzo straniero di circa 30 anni è stato trovato senza vita. L'uomo dormiva da qualche tempo nel cantiere di via delle Suore in un giaciglio di fortuna posto nell'ampio spazio all'aperto, una vera a propria terrazza, al primo piano dello stabile. Da alcune settimane erano iniziati i lavori di ristrutturazione delle coperture. A lanciare l'allarme questa mattina, intorno alle 8.30, un altro clochard straniero che ha avvisato una commerciante di quanto accaduto. La persona che si trovava accanto a lui non respirava più. Sul posto la Polizia di Stato e un'ambulanza ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso in attesa dell'arrivo del magistrato di turno. La morte pare non sia frutto di violenza.La tragedia è avvenuta in un contesto di degrado da tempo segnalato dai residenti che nelle scorse settimane avaveno segnalato anche i disagi collegati alla presenza di un centro di aggregazione frequentato da stranieri. Della presenza di cittadini senza fissa dimora del resto era stata informata anche la polizia locale. L'ultima, di alcuni giorni fa, legata alla presenza dei giacigli. Da segnalare, a gennaio, una violenta rissa con coltello che aveva lasciato una evidente scia di sangue, sulla quale era intervenuta la Polizia di Stato.