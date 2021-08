1 agosto, quando Montecuccoli fermò l'invasione ottomana

1 agosto 1664 anniversario della battaglia della Raab. Il luogo della battaglia fu Mogersdorf, oggi sede di un museo, nel quale è celebrata la vittoria che fermò l'invasione Ottomana, ottenuta in condizioni di enorme disparità di forze grazie al genio militare di Montecuccoli che seppe dirigere un esercito costituito da molteplici nazionalità europee. La battaglia si svolse tra Mogersdorf (Austria) e San Gottardo (Ungheria).Da trent'anni esiste una partnership turistica fra San Gottardo/Mogersdorf e Hafnerbach (residenza di Montecuccoli nel distretto di Sant Poltzen). Anni in cui la figura del condottiero è rimasta pressoché dimenticata in patria. E' grazie all'opera dell'associazione 'Il Frignano dei Montecuccoli', impegnata da anni a mantenerne viva la memoria nella terra e nel castello in cui ebbe i natali, a Pavullo nel Frignano, e al lavoro del docente pavullese Andrea Pini la figura del condottiero ha iniziato a ricevere la valorizzazione che merita. E' delle scorse settimane il raggiungimento di un importante obiettivo dell'associazione, inseguito per anni. La realizzazione, all'interno del castello di Montuccolo a Pavullo, di un museo a lui dedicato. Inserito nella proposta culturale del castello aperto tutti i giorni nel periodo estivo, dall'Associazione culturale Terra Identità che si è aggiudicata il bando per la gestione del castello per 7 anni. Dove all'esterno spicca una targa che ricorda gli eventi del 1° agosto, posta in occasione del terzo centenario della battaglia.Nel 350esimo anniversario, 4 anni fa, l'Associazione “Il Frignano dei Montecuccoli” produsse un un libro dal titolo “Montecuccoli a difesa dell’Impero. San Gottardo 1664” Chillemi Editore.Nell’Archivio di Stato di Modena si conserva il carteggio diplomatico del Conte Galeazzo Gualdo Priorato. Il carteggio inedito riporta le vicende diplomatiche preparatorie della vasta alleanza europea in vista dell’invasione ottomana e le vicende della battaglia descritte giorno per giorno attraverso le missive che l’emissario della Serenissima inviava al Duca di Modena per tenerlo al corrente degl’avvenimenti sanguinosi in corso. Paolo Rodolfo Carraro e Roberto Amadori nella parte iniziale del testo ne delineano rispettivamente il quadro storico generale e le vicende vere e proprie. Guarda la pagina