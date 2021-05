Montecuccoli, brand europeo, il condottiero ritrova la sua casa

All'ingresso del castello la targa che ricorda la battaglia della Raab contro l'impero Ottomano che lega Raimondo Montecuccoli ai destini dell'Europa. Sotto tale targa, ieri, il sindaco Luciano Biolchini consegna le chiavi del castello al rappresentante del nuovo nuovo gestore che per sette anni, organizzerà le attività di visita ed il progetto di rilancio culturale e turistico. Gianni Braglia, dell'associazione Terra e identità, lo farà in partnership con l'Associazione Matilde di Canossa. Insieme hanno costituito il gruppo Castelli Estensi, che si è aggiudicato l'appaltosulla base di un contratto d'appalto da oltre mezzo milione di euro per la gestione del castello e delle attività di un progetto dichiaratamente di ampio respiro, culturale e di marketing turistico che si svilupperà con iniziative locali, regionali e transnazionali intorno alle figure di Raimondo Monteccucoli, che nel castello nacque, e di Matilde di Canossa e alla conoscenza della loro cultura e dei loro luoghi. 'Montecuccoli è un marchio, è un brend che può trainare, grazie al castello completamente ristrutturato, turisti dall'Italia e dall'estero' - afferma Gianni Braglia. 'Cosa che già succede con grande affluenza, per i tre castelli matildici gestiti dall'associazione Matilde di Canossa' - conferma la referente Angela Pacchioni. 'Un successo che replicherà anche qui' - afferma, sottolineando l'importanza di una ospitalità a tutto tondo.



I Turisti, nel castello Montecuccolo, potranno anche pranzare, cenare e dormire all'interno delle mura. La gestione, partita operativamente ieri, riguarda anche la locanda, con ristorante e camere da letto.



Il progetto si svilupperà in rete anche con altre associazioni del territorio, come Il Frignano dei Montecuccoli che il 26 giugno raggiungerà uno dei suoi obiettivi principali: la creazione, all'interno del castello casa natale, il museo con testimonianze e cimeli dedicati a Raimondo Montecuccoli. Ora custoditi all'interno della torre di Montecenere. Inoltre collaborazioni con docenti e storici, anche per la gestione di nuove aree del castello che saranno allestite. Tra questi un vero e proprio simbolo collegato 'a questa storia' e a questo territorio: il Prof. Andrea Pini, autore del volume 'Montecuccoli, la storia svelata', sull'origine del castello e sulle vicende che ne accompagnarono la storia. Poi il prof. Francesco Benozzo, specializzato in filologia romanza e celtica, capace di coinvolgere con le sue spiegazioni, accompagnate spesso dall'arpa celtica, in un immaginario mitico che ancora traspare nei nomi, nella lingue, nei simboli del territorio.



Ieri la presentazione del progetto, con la prima visita guidata della nuova stagione.



Gi.Ga.