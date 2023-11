Modena, così Muzzarelli accontenta i Civici e umilia la Sinistra

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

proprio ieri e oggi è arrivata la svolta. Anna Maria Lucà è stata sollevata dal sindaco di Modena dal suo ruolo di assessore. Le motivazioni sono nette e chiare: Muzzarelli ha dovuto prendere atto della sfiducia del gruppo di riferimento della Lucà (Modena Civica) e a fronte del suo tentativo di resistere per tre settimane e non dimettersi, ha forzato la mano personalmente revocando le deleghe.Ora politicamente la mossa è comprensibile e dimostra il rispetto del primo cittadino nei confronti di una delle componenti della maggioranza che lo sostiene.Il problema è che la stessa attenzione il sindaco non la aveva dimostrata a inizio anno quando Sinistra per Modena (gruppo peraltro che vanta tre consiglieri contro il solo consigliere di Modena civica) aveva sfiduciato i propri assessori di riferimento, Pinelli e Bosi.

Anche in quel caso la sfiducia del gruppo nei confronti dei membri di giunta fu netta, ma Muzzarelli si comportò all'opposto rispetto a quanto fatto con Modena civica. Entrambi gli assessori rimasero al loro posto.

'Le storie e competenze di Bosi e Pinelli richiamano mondi e ambienti della città che ritengo debbano continuare a essere rappresentati in giunta - disse Muzzarelli in una lettera aperta di risposta a Sinistra per Modena (qui) -. E' il momento di fare squadra per costruire, nelle istituzioni e nel Paese, una opposizione a un Governo di destra che sta cercando di smantellare diritti sociali e civili conquistati negli ultimi anni'.



Insomma due pesi due misure nei confronti di due componenti della stessa maggioranza: con una mano Muzzarelli accontenta i Civici e con l'altra umilia Sinistra per Modena che rimane comunque in maggioranza nonostante lo 'schiaffo' del primo cittadino. Come dire: di Modena Civica bisogna avere rispetto politico perchè - pur più piccoli - possono incidere e hanno la forza di essere autonomi, di Sinistra per Modena invece si può anche non tenere conto, tanto strepitano un po' ma alla fine restano fedeli alla maggioranza. In ogni caso. Con buona pace dell'elettorato di riferimento che pensava di poter incidere 'a sinistra'.

Giuseppe Leonelli