Parco creatività, un progetto che penalizza i meno abbienti

prima tranche di realizzazione dell’area ex-AMCM , accompagnato da un corollario di polemiche , certamente inaspettato dalla Giunta Muzzarelli-bis.Ma andiamo con ordine: esattamente 10 anni fa, la giunta Pighi rompeva la stagione delle intenzioni, perdurata per i 10 anni precedenti, e con propria Delibera n° 67 del 31.10.2013 ufficializzava l’avvio dell’iter dei lavori di riqualificazione dell’area ex AMCM, area pubblica a vocazione industriale dismessa da decenni ed adibita prevalentemente ad ampio parcheggio pubblico appannaggio dei pendolari diretti nel quartiere Centro Storico e dei residenti delle zone circostanti. Già allora, grazie alla relazione illustrativa del dirigente Stancari, le criticità e le buone intenzioni, elevate a rango di future azioni dalla dalla poc’anzi menzionata delibera comunale, erano ben state chiarite dai piani alti di Piazza Grande: “Già dal PRG approvato nel 1991 […] non meno di 15.000 mq dovevano essere riservati a verde e parcheggi pubblici con una previsione di posti auto, a raso o in struttura tale da concorrere al soddisfacimento del fabbisogno della zona circostante”; “La redazione di un nuovo Piano Particolareggiato (anno 2009, ndr) […] ha confermato gli indirizzi generali dello strumento urbanistico precedente oltre a recepire i più recenti indirizzi riguardanti […] l’aumento della previsione di parcheggi in interrato con possibilità di escavazione fino a tre livelli sotto terra.”; “Nell’area a confine con via Peretti e d’obbligo il richiamo al sistema di verde esistente sul parco Peretti e la relativa ciclabile. Il parco Peretti […] assume forte valenza urbanistica […] per la presenza al suo interno di un’importante ciclabile di collegamento della zona Amendola/F.lli Rosselli con il Centro Storico.

L’area a verde che nel Piano è a confine con via Peretti deve essere disegnata e strutturata in modo tale da accompagnare, sottolineare, la ciclabile che proviene dal parco Peretti al suo nuovo tracciato che devia diagonalmente nell’area verde, si immette sotto al porticato dell’edifico a residenza, e da qui attraversa tutta la piazza e punta diritto su via Cavedoni”.



Passano gli anni e con l’approvazione della delibera n. 42 del 04.04.2019, il “via ai lavori” è cosa fatta. Si rivelano nuovi dettagli, si scoprono varianti: l’area verde adiacente a Via Peretti è stata sostituita dal coperchio sopraelevato del parcheggio semi-interrato ad un solo livello sottostrada, riciclato come moderno agorà; la ciclabile che proviene dal parco Peretti non sarà più accompagnata al suo nuovo tracciato che devia diagonalmente nell’area verde bensì sarà interrotta da apposite rampe per l’accesso ciclabile alla nuova sopraelevata piazza corredata da moderni elementi di arredo urbano: de gustibus non est disputandum ma la quotaparte di verde inclusa nei 15mila mq sanciti dal PRG del 1991 è stata barattata con una grande e glabra piazzola in cemento armato, che il ciclista in transito dal dovrà valicare. Pazienza: ma almeno 15.000 mq saranno allora tutti adibiti a parcheggio pubblico, osserverà il lettore. Invece no! Considerato che la dimensione standard di un posto auto è 12,5 mq, in 15.000 mq si sarebbe aspettato almeno 1000 posti auto: invece “il PRU prevede dunque l’obbligo di realizzare 350 posti auto pubblici/ad uso pubblico, cui si vanno a sommare i parcheggi privati delle residenze (circa 130). I posti auto pubblici/ad uso pubblico saranno da collocare in massima parte nel parcheggio seminterrato.”. Dunque il PRU vigente nel 2019 (e chi lo ha approvato) si è fatto beffa del PRG vigente nel 1991 (e di chi lo approvò), con buona pace del fabbisogno di posti-auto della zona circostante.



Niente più verde pubblico, capacità ricettiva in termini di parcheggi pubblici ridotta da 1000 (sommariamente stimati) a 350 (espressamente dichiarati), e siamo di gran carriera arrivati ai giorni nostri. In piena estate l’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che su proposta del nostro assessore Alessandra Filippi, già organica a Legambiente, Modena Parcheggi è stata con Atto unilaterale designata per la gestione degli spazi di sosta al Parco della Creatività; ci informa inoltra sulla tariffazione vigente sin da subito. Le scelte urbanistico-architettoniche ormai sono state fatte, ed il giudizio della cittadinanza – generoso o severo che sia - penderà su chi queste scelte le ha promosse. Ma il ben noto problema parcheggi in zona Carlo Sigonio si aggraverà e resterà irrisolto fintanto che non se ne trovi un rimedio. Invero uno immediatamente spendibile, “una pezza d’appoggio”, c’è: equiparare la tariffazione della sosta presso il Parco della Creatività per esempio a quella vigente presso il “Parcheggio ex-MOI via Borelli, 90”, area per la quale non è prevista tariffazione notturna (che maggiormente interessa al residente-lavoratore). Ma Piazza Grande si è già mostrata sorda ad ogni istanza proveniente dal basso mediante una inflessibile argomentazione.



Forse Anna Maria Vandelli – essessore all’Urbanistica già anche ai tempi dell’ultima delibera 42/2019 – potrebbe, in qualche modo, agire in funzione anche della propria delega alle Politiche Abitative, e perorare una risoluzione che almeno includa quanto sopra proposto: se non si spenderanno correttivi immediati tutto il comparto residenziale circostante il Parco della Creatività sarà sotto pressione ed a pagare dazio maggiore saranno le classi meno abbienti che popolano i condomini adiacenti, le quali non potranno permettersi anche una gabella addizionale per depositare la propria autovettura nottetempo. Ed il malcontento s’impenna.

Insomma: è dovere civico del cittadino proporre con toni urbani, è obbligo istituzionale dell’Amministratore ascoltare e produrre soluzioni adeguate. Poi, ormai, si sa: per una soluzione semplice che se ne va, c'è sempre un assessore Filippi che arriva.



Acardo Lugli