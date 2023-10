Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al taglio del nastro del nuovo comparto hanno partecipato anche il presidente di Emilia-Romagna Teatro Ert/Teatro Nazionale Giuliano Barbolini, il presidente dell’impresa Parco della creatività spa Roberto Davoli, che ha effettuato gli interventi di rigenerazione dell’area dopo una selezione con procedura competitiva con negoziazione, l’artista Andrea Chiesi, autore del murales, il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi e l’assessore della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla. La nuova piazza è stata dedicata con una targa ai fratelli Panini.Con l’inaugurazione del Parco della Creatività entra in funzione il parcheggio seminterrato da 248 posti auto realizzato sotto la piazza rialzata con accesso da via Peretti.L'area resta un grande cantiere aperto. Si attende il recupero dell’ex Filovia (ospiterà un supermercato a marchio Coop), tre palazzine su via Peretti e un fabbricato residenziale su via Buon Pastore, oltre all’adeguamento sismico della palazzina Sigonio, con destinazione a residenza o uffici.