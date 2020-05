Nidi Modena, oggi manifestazione in piazza. E le sardine dove sono?

Oggi pomeriggio, in consiglio comunale, si discuterà di esternalizzazione di due nidi. Potrebbe essere un’utile occasione per una riflessione sul tema delle esternalizzazioni dei servizi, sui vantaggi e sui problemi che ciò comporta.

Un tema molto interessante che avrebbe dovuto essere discusso con la città.

Invece, cosa succede? Succede che il consiglio comunale non si tiene più nella sua sede storica, ma presso l’ex chiesa San Carlo, nella omonima via. E, per di più, si terrà senza che i cittadini possano assistere: un fatto gravissimo che nemmeno l’emergenza post covid può giustificare.

Revocata così la prevista manifestazione di protesta di CISL e CGIL.

Ma la piazza non resterà vuota.

Un gruppo di cittadini ha chiesto alla Questura ed ottenuto il permesso per una manifestazione che si terrà dalle 14 alle 17, di 100 persone in piazza Grande e di 20 in via S.Carlo, a dimostrazione che la città è viva.

Ma le sardine che, solo pochi mesi fa prima delle elezioni regionali, affollavano le piazze, anche sotto la pioggia, dove sono finite? Sono tornate in scatola sui banchi dei supermercati? E tutti quelli che riempivano le piazze dove sono finiti? Dove è finito il protagonismo della società civile che loro rappresentavano?



Franco Fondriest