Volta Pagina Modena: 'Arginiamo furia privatizzatrice di Muzzarelli'

'Modena Volta pagina parteciperà al presidio in Piazza Grande e in via San Carlo, dalle 14 alle 17, contro la decisione che in quel momento sarà discussa e votata dal Consiglio comunale di passare due Nidi Comunali alla Fondazione Cresci@mo. Una scelta che annuncia la progressiva dismissione e privatizzazione dei servizi comunali per l'infanzia. Servizi di cui la città va orgogliosa'. Così in una nota Modena Volta pagina.

'Con la stessa convinzione condividiamo l'allarme lanciato dal sindacato FP CGIL sulla ventilata esternalizzazione anche della Casa di Riposo di via Vignolese, l’unica rimasta a gestione diretta comunale. Così come ci opponiamo alla prevista privatizzazione del centro diurno socioriabilitativo per disabili Pisano e dello spazio anziani di Vaciglio. Facciamo argine contro la furia privatizzatrice del sindaco che sconvolge tutti i servizi del welfare cittadino. Non accettiamo il suo attacco verso bambini, disabili ed anziani. Colpire le categorie più fragili è solo l’atto meschino di una cultura neoliberista lontana dalla tradizione di solidarietà e di sinistra della nostra città. Fermiamo questa deriva neoliberista, questa follia - continua Volta Pagina -. Lo scorso anno Modena ha votato a forte maggioranza per fermare l'arrivo dei 'barbari'. Con la privatizzazione dei servizi del welfare i barbari mascherati sono arrivati ugualmente: è dovere morale di noi cittadini fermare il montante processo di privatizzazione. Modena è la nostra città e non possiamo permettere che i servizi alla persona, che rappresentano beni pubblici fondamentali, siano svenduti o smantellati. Non accettiamo che la città perda la sua anima, limitandosi a svolgere funzioni legate alla promozione dell’immagine motoristica ed a nuove inutili opere di cementificazione come la Bretella. Modena deve essere una città da vivere e non solo da visitare o dove investire'.