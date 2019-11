Regionali, lista Lega: 12 nomi per 8 posti. C'è anche Bagnoli

I candidati ci sono, ora non resta che scremare. E' composta da 12 militanti la lista dei possibili candidati Lega in provincia di Modena alle elezioni regionali del 26 gennaio, un elenco dal quale verranno scegli gli otto nomi per i quali i modenesi potranno esprimere una preferenza.Per Modena città i nomi sono quelli di, entrambi vicini alla Terra dei Padri (per l’area di destra si fa anche il nome del giornalista), die di, con il primo che ha più volte dichiarato di non volersi candidare e la seconda ritornata in pista dopo l'ipotesi di esclusione circolata nei giorni scorsi.Per la montagna c'è il nome della ex candidata di Polinago, per la Bassa quelli didi Bomporto edi San Possidonio, per la Pianura in pista il sindaco di Vignolae per Carpi l'ex candidata sindaco. Ovviamente a Sassuolo corrementre sono in campo anche i nomi dei due parlamentari:sui quali Salvini punterebbe per trainare la lista. Punto di domanda infine su un tredicesimo nome, quello di, la quale ha annunciato un passo indietro nelle settimane scorse, ma che la Lega vorrebbe proporre per rappresentare l'area di Castelfranco.Da questa rosa verranno scelti, come detto, gli otto candidati. E la Lega anche in questo caso parte con un vantaggio rispetto al Pd: gli 8 nomi Dem infatti sono già noti e il Carroccio per ogni distretto potrà scegliere il candidato più adatto all'avversario.