Regionali: ecco candidati Pd. Rebecchi, ex capo M5S, è già a suo agio

Si è tenuta questa mattina presso la sede del Partito democratico provinciale di Modena, la presentazione degli otto candidati modenesi alle elezioni regionali del 26 gennaio. Luca Sabattini, Giulia Bosi, Luciana Serri, Giuseppe Boschini, Francesca Maletti, Enrico Campedelli, Palma Costi si sono presentati insieme all'ex capo modenese del Movimento 5 Stelle Pier Giorgio Rebecchi.

A braccetto con l'assessore uscente Palma Costi, Rebecchi appare completamente a suo agio nelle nuove vesti 'piddine', per usare un termine caro al Movimento. Ricordiamo che l'avvocato modenese a maggio era stato il candidato sindaco in pectore contro Muzzarelli, prima di ritirare all'ultimo momento la candidatura 'per motivi personali'. Ora i 'motivi personali' non gli impediscono di correre a sostegno di Stefano Bonaccini.