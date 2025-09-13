Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Lega Modena e Team Vannacci lanciano la collaborazione: uniti da valori e programmi

Lega Modena e Team Vannacci lanciano la collaborazione: uniti da valori e programmi

I referenti provinciali di partito e movimento in centro a Modena in un presidio che si ripeterà ogni sabato per due mesi: 'Prime sintonie. In centro a Modena incontreremo i modenesi ogni sabato per due mesi'

2 minuti di lettura
'Altro che competizione interna, qui c'è solo piena collaborazione'. Con una iniziativa organizzata questa mattina sotto il portico del collegio, Lega Modena ha ufficializzato l’avvio di una collaborazione diretta con il Team Vannacci Mutina, realtà locale del movimento ispirato al Generale Roberto Vannacci, oggi eurodeputato e Vicesegretario Nazionale della Lega.Una convergenza di obiettivi e di intenti che va oltre le parole: “Facciamo parte della stessa famiglia”, dichiarano i referenti modenesi di partito e movimento, sottolineando la sintonia valoriale e programmatica tra il partito di Salvini e il Mondo al Contrario, pur riconoscendo la diversità dei rispettivi bacini elettorali. 'Una differenza che non divide, ma arricchisce il fronte comune, sempre più orientato a consolidare il consenso nel cuore dell’Emilia'. A sottolineare la collaborazione per la Lega, presente al banchetto, il Segretario Provinciale Guglielmo Golinelli, la Segretaria Cittadina Caterina Bedostri e il Capogruppo in Consiglio Comunale Giovanni Bertoldi. Per il Team Vannacci Mutina, la Team Leader Federica Barozzi, il vice Andrea Burani e l’Addetto alle relazioni esterne Andrea Ortalli. 'Una squadra compatta - dicono i referenti - pronta a smentire sul campo ogni voce di rivalità o frattura interna.Un presidio politico nel centro di Modena, quello organizzato oggi sotto i Portici del Collegio, che replicherà ogni sabato per due mesi.
Cittadini e simpatizzanti potranno incontrare i rappresentanti di entrambe le forze politiche. Un’iniziativa che mira a rafforzare il dialogo con il territorio e a offrire un punto di riferimento stabile per chi vuole conoscere, aderire o semplicemente confrontarsi.E mentre si rafforza l’asse politico, la Lega Modena rilancia anche sul piano conviviale: lunedì prossimo si terrà la “Porchettata di Fine Estate”, cena dedicata ai simpatizzanti con ospiti di rilievo come l’europarlamentare Anna Cisint, la senatrice Elena Murelli, l’onorevole Davide Bergamini, Gianni Tonelli (responsabile sicurezza della Lega), il consigliere regionale Tommaso Fiazza e lo stesso Golinelli.Nella foto, il banchetto organizzato questa mattina in via Emilia Centro a Modena
