Tpl, Pulitanò (Fdi): 'La Regione dica chiaramente quale futuro intende dare a Seta'

“Il trasporto pubblico locale modenese e di tutta l’area emiliana versa in una condizione sempre più grave e inaccettabile. Gli utenti e i lavoratori subiscono le conseguenze di una gestione che continua a produrre incertezze, disservizi e aumenti tariffari ingiustificati. È ora che la Regione esca dall’ambiguità e dica chiaramente quale futuro intenda dare a SETA Spa'.Lo dichiara Ferdinando Pulitanò, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e presidente provinciale FdI Modena, presentando un’interrogazione a risposta scritta insieme alla consigliera regionale Annalisa Arletti.“I cittadini modenesi, reggiani e piacentini non possono continuare a subire le conseguenze di una gestione incapace. Non possiamo accettare che mentre SETA prometteva un piano di rilancio, si tenti di far fronte alle carenze strutturali con palliativi imbarazzanti, come i conducenti a chiamata, i cosiddetti gettonisti, addirittura provenienti dalla Campania, con benefit di arrivo e trattamenti privilegiati. Una scelta che non solo mette in luce l’assenza di programmazione, ma crea anche un’evidente disparità tra chi lavora da anni come dipendente e chi invece viene assunto temporaneamente con condizioni di favore. Gli autisti dipendenti, già sottoposti a turni pesanti e a responsabilità crescenti, vedono colleghi a gettone ricevere agevolazioni economiche e logistiche che minano la parità di trattamento e rischiano di generare tensioni interne.Una soluzione tampone che, oltre a essere discriminatoria, non affronta in alcun modo il vero problema: la carenza strutturale di personale e la necessità di stabilizzare il servizio', afferma il consigliere regionale.'Nel frattempo si continua a parlare di aumento delle tariffe come apertamente ammesso dall'assessore reggiano Carlotta Bonvicini. È inaccettabile chiedere un sacrificio economico agli utenti senza un reale miglioramento dei servizi”, prosegue Pulitanò.L’interrogazione depositata da Pulitanò e Arletti richiama la recente approvazione, da parte della Regione, del protocollo per la costituzione del Gruppo industriale del TPL che vede la fusione di Tper, Seta e Start, ma che al contempo sottolinea l’incertezza e la confusione che ancora circondano il percorso individuato.“Oggi ci troviamo di fronte a una situazione ormai insostenibile: disservizi cronici, condizioni di lavoro ingiuste e squilibrate tra dipendenti e gettonisti, tariffe destinate ad aumentare. Tutto questo mentre la Regione e gli enti locali azionisti continuano a tergiversare”, sottolinea Pulitanò.Con l’interrogazione, Fratelli d’Italia chiede alla Giunta regionale: quali siano le intenzioni concrete in merito al futuro di SETA Spa, come venga valutata la prospettiva di aumentare i biglietti del trasporto pubblico, se l’impiego di autisti gettonisti sia una soluzione temporanea o destinata a proseguire e se i costi legati a questa operazione ricadano sugli utenti attraverso l’aumento delle tariffe.“Serve fare immediata chiarezza – conclude Pulitanò –.I cittadini e i lavoratori del trasporto pubblico meritano risposte, non ulteriori incertezze o scelte improvvisate che rischiano di peggiorare ancora di più la situazione”.