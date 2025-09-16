Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tpl, Pulitanò (Fdi): 'La Regione dica chiaramente quale futuro intende dare a Seta'

Tpl, Pulitanò (Fdi): 'La Regione dica chiaramente quale futuro intende dare a Seta'

'Situazione ormai insostenibile: disservizi cronici, condizioni di lavoro ingiuste e squilibrate tra dipendenti e gettonisti, tariffe destinate ad aumentare'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate Modenese 2025
Spazio ADV dedicata a Mivebo
“Il trasporto pubblico locale modenese e di tutta l’area emiliana versa in una condizione sempre più grave e inaccettabile. Gli utenti e i lavoratori subiscono le conseguenze di una gestione che continua a produrre incertezze, disservizi e aumenti tariffari ingiustificati. È ora che la Regione esca dall’ambiguità e dica chiaramente quale futuro intenda dare a SETA Spa'.
Lo dichiara Ferdinando Pulitanò, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e presidente provinciale FdI Modena, presentando un’interrogazione a risposta scritta insieme alla consigliera regionale Annalisa Arletti.
 

“I cittadini modenesi, reggiani e piacentini non possono continuare a subire le conseguenze di una gestione incapace. Non possiamo accettare che mentre SETA prometteva un piano di rilancio, si tenti di far fronte alle carenze strutturali con palliativi imbarazzanti, come i conducenti a chiamata, i cosiddetti gettonisti, addirittura provenienti dalla Campania, con benefit di arrivo e trattamenti privilegiati. Una scelta che non solo mette in luce l’assenza di programmazione, ma crea anche un’evidente disparità tra chi lavora da anni come dipendente e chi invece viene assunto temporaneamente con condizioni di favore. Gli autisti dipendenti, già sottoposti a turni pesanti e a responsabilità crescenti, vedono colleghi a gettone ricevere agevolazioni economiche e logistiche che minano la parità di trattamento e rischiano di generare tensioni interne.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Una soluzione tampone che, oltre a essere discriminatoria, non affronta in alcun modo il vero problema: la carenza strutturale di personale e la necessità di stabilizzare il servizio', afferma il consigliere regionale.
 

'Nel frattempo si continua a parlare di aumento delle tariffe come apertamente ammesso dall'assessore reggiano Carlotta Bonvicini. È inaccettabile chiedere un sacrificio economico agli utenti senza un reale miglioramento dei servizi”, prosegue Pulitanò.
 

L’interrogazione depositata da Pulitanò e Arletti richiama la recente approvazione, da parte della Regione, del protocollo per la costituzione del Gruppo industriale del TPL che vede la fusione di Tper, Seta e Start, ma che al contempo sottolinea l’incertezza e la confusione che ancora circondano il percorso individuato.
 

“Oggi ci troviamo di fronte a una situazione ormai insostenibile: disservizi cronici, condizioni di lavoro ingiuste e squilibrate tra dipendenti e gettonisti, tariffe destinate ad aumentare. Tutto questo mentre la Regione e gli enti locali azionisti continuano a tergiversare”, sottolinea Pulitanò.
 

Con l’interrogazione, Fratelli d’Italia chiede alla Giunta regionale: quali siano le intenzioni concrete in merito al futuro di SETA Spa, come venga valutata la prospettiva di aumentare i biglietti del trasporto pubblico, se l’impiego di autisti gettonisti sia una soluzione temporanea o destinata a proseguire e se i costi legati a questa operazione ricadano sugli utenti attraverso l’aumento delle tariffe.
 

“Serve fare immediata chiarezza – conclude Pulitanò –.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
I cittadini e i lavoratori del trasporto pubblico meritano risposte, non ulteriori incertezze o scelte improvvisate che rischiano di peggiorare ancora di più la situazione”.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Tumori testa-collo: due giorni di visite gratuite a Modena

Tumori testa-collo: due giorni di visite gratuite a Modena

Morta l'infermiera Patrizia Poli: il cordoglio dell'Ausl

Morta l'infermiera Patrizia Poli: il cordoglio dell'Ausl

Modena: il Ministero finanzia tre nuovi scuolabus elettrici

Modena: il Ministero finanzia tre nuovi scuolabus elettrici

Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Lutto a Modena: è morta Giancarla Piccinini, vicepresidente di Ancescao

Lutto a Modena: è morta Giancarla Piccinini, vicepresidente di Ancescao

I tutor di Caleidos fuori dalle scuole superiori: 'Intercettiamo i problemi'

I tutor di Caleidos fuori dalle scuole superiori: 'Intercettiamo i problemi'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena, prima campanella per 28mila ragazzi: il saluto di sindaco e assessore

Modena, prima campanella per 28mila ragazzi: il saluto di sindaco e assessore

Platis e Massa (Fi): 'Vignola, sulla sanità il sindaco venga riferire in Consiglio comunale'

Platis e Massa (Fi): 'Vignola, sulla sanità il sindaco venga riferire in Consiglio comunale'

Don Ciotti chiude la festa dell'Unità come un segretario e striglia PD e sinistra: 'Più attenti ai diritti civili che sociali, e qui siamo sempre gli stessi'

Don Ciotti chiude la festa dell'Unità come un segretario e striglia PD e sinistra: 'Più attenti ai diritti civili che sociali, e qui siamo sempre gli stessi'

Lega Modena e Team Vannacci lanciano la collaborazione: uniti da valori e programmi

Lega Modena e Team Vannacci lanciano la collaborazione: uniti da valori e programmi