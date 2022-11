'Rifiuti, oltre il totem porta a porta: le proposte del centrodestra'

'Prevedere l’inserimento di isole ecologiche di prossimità o di strumenti simili finalizzati ad agevolare il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti anche a chi non può attendere la raccolta porta a porta, migliorare l’attività di informazione e di assistenza ai cittadini tenendo in considerazione la conformazione dei nuclei familiari con particolare attenzione ai nuclei familiari con figli, anziani, ammalati e disabili e rendere note le tempistiche di introduzione della tariffazione puntuale verificandone gli effetti con simulazioni'. Sono queste le richieste contenute in una mozione che ha come primo firmatario il capogruppo Fdi Elisa Rossini e che è stata firmata da tutti i consiglieri di centrodestra a Modena. Una mozione che risponde indirettamente alle critiche dei Verdi e del Movimento 5 Stelle che avevano accusato il centrodestra di non avanzare proposte concrete.'Avanziamo queste proposte col fine di rendere il sistema di gestione raccolta rifiuti efficiente ed efficace - si legge nella mozione firmata da Rossini, Baldini, Bertoldi, Moretti, Prampolini, Santoro, Giacobazzi, De Maio e Bosi -. All’inizio del mese di settembre 2022, durante una commissione consigliare, i consiglieri commissari sono stati informati dell’avvio della trasformazione dei servizi di raccolta dei rifiuti, attraverso la graduale introduzione dei diversi sistemi di raccolta: porta a porta integrale nel centro storico e nel forese, misto nelle zone residenziali. In questo contesto si sono già rilevati i primi disagi per i residenti delle zone nelle quali è stata avviata la trasformazione. Tra i tanti problemi segnalati la scarsità dei kit per la raccolta differenziata il cui numero non tiene conto dei componenti del nucleo familiare, la rimozione dei vecchi cassonetti senza l’immediata sostituzione con quelli accessibili con carta smeraldo, il conseguente l’accumulo in casa dei rifiuti'.





'Non solo: il porta a porta integrale è stato previsto per il centro storico senza considerare che quest’ultimo è popolato di famiglie e luoghi di lavoro, in particolare uffici, e vi è il concreto rischio che un luogo importante anche dal punto di vista storico e turistico si trovi a dover subire situazioni di degrado causate dai sacchetti dei rifiuti in attesa di essere raccolti dagli operatori. Per ovviare in parte ai disagi chiediamo quindi l'introduzione di “isole ecologiche di prossimità”, una informazione puntuale ai cittadini e un cronoprogramma preciso relativo ai tempi di introduzione della tariffazione puntuale. Ovviamente ci aspettiamo che il Consiglio comunale sia tenuto informato dell’andamento della trasformazione in atto nonché delle simulazioni per l’introduzione della tariffazione puntuale'.