'Scuola riaperta dopo Pasqua? Forse ma a oggi non abbiamo indicazioni'

'È possibile che dopo Pasqua riprendano in presenza la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la classe prima della scuola secondaria di primo grado, ma ad ora non abbiamo date certe e modalità dettagliate riguardo al rientro. Vi avviseremo non appena avremo maggiori informazioni'. A comunicarlo con una lettera ufficiale inviata oggi ai genitori e agli insegnanti è il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Bomporto e Bastiglia. Una situazione che probabilmente accomuna i dirigenti di tutte le scuole modenesi. Insomma, a dispetto di quanto comunicato ufficialmente dal premier Draghi confermato dallo stesso Bonaccini , al momento non vi sono comunicazioni ufficiali sulla effettiva riapertura delle scuole dopo Pasqua.Una lettera che dimostra una organizzazione politica a dir poco lacunosa e che crea ulteriori dubbi e difficoltà alle famiglie.'Il DPCM del 3 marzo 2021 dispone all’art. 43 che in zona rossa “sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia … e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. L’Ordinanza del Ministero della Salute proroga le misure di contenimento del contagio in zona rossa per la Regione Emilia Romagna a partire da lunedì 29 marzo. Pertanto, le attività educative e scolastiche proseguiranno a distanza fino al 12 aprile 2021compreso - scrive il dirigente scolastico -. La ripresa delle attività scolastiche in presenza dipende dalla collocazione della Regione Emilia Romagna in altra zona a seguito dell’aggiornamento della sorveglianza sui dati del contagi da Covid-19 prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle disposizioni del prossimo DPCM che entrerà in vigore dal 7 aprile'.