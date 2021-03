Covid, dopo Pasqua Draghi riapre le scuole anche in zona rossa

Dopo Pasqua l'intenzione del governo è di 'riaprire' le scuole 'fino alla prima media: il ministro Bianchi sta lavorando perchè questa riapertura avvenga in modo ordinato e in alcuni casi sarà possibile effettuare dei test, ma un'azione estensiva mi pare un'esagerazione'. Lo ha detto poco fa il premier Mario Draghi, in conferenza stampa.'Aprire ulteriormente aumenta le forme di contagio - precisa - nel frattempo una serie di evidenze scientifiche dimostrano che la scuola fino alla prima media è fonte di contagio in maniera molto limitata, in presenza di tutte le altre restrizioni: il trasporto e le attività parascolastiche sono fonte di contagio'.Asili nidi, elementari e prima media aperte dunque anche in zona rossa dopo Pasqua mentre l'Emilia Romagna si conferma appunto zona rossa almeno fino al 13 aprile. E' questa la decisione che la cabina di regia presieduta da Draghi ha preso in vista del nuovo decreto sulle misure anti-Covid. Per il resto, prevale fino a fine aprile la linea dura, con blocco degli spostamenti e chiusura di bar e ristoranti.