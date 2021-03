Bonaccini conferma: 'Dopo Pasqua scuole riaperte anche in Emilia'

'Dopo Pasqua riapriranno le scuole fino alla prima media, anche in zona rossa: una bella notizia, comunicata oggi dal presidente Draghi. Anche in Emilia Romagna ripartiranno asili nido, elementari e prime medie, mentre rimarranno invariate le altre limitazioni'. La conferma dell'annuncio di Draghi di questa mattina arriva in serata dal presidente della Regione Bonaccini.'La situazione resta difficile, il Governo ha deciso la conferma delle misure nazionali restrittive (anche la nostra regione è stata confermata in zona rossa), ma è importante che i primi segnali di riduzione della curva pandemica si traducano in passi avanti che partano dalla scuola: è giusto, concordo in pieno con la scelta fatta, i giovani e i bambini stanno pagando un prezzo molto alto. Il presidente Draghi ha anche ribadito, e a nome delle Regioni lo ringrazio, la necessità di unità del Paese per uscire dalla pandemia e confermato l'incontro che avremo la prossima settimana fra Governo e Conferenza delle Regioni per continuare a lavorare insieme alle misure di contrasto al virus, all'accelerazione del piano vaccinale e al sostegno delle attività economiche - chiude Bonaccini -. Così come è giusto che il Governo stia pensando a un provvedimento normativo per i sanitari che non voglio vaccinarsi. L’ho detto e lo ribadisco: così facendo mettendo a repentaglio la vita dei pazienti, non possono stare al loro posto. La strada è ancora lunga, ma rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo insieme per far ripartire l’Italia'.