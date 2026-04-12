Genitori a distanza e scuola: quando il dialogo diventa impossibile

In un sistema educativo che richiama sempre più spesso il ruolo fondamentale della famiglia nel percorso formativo degli studenti, ci si aspetterebbe una collaborazione concreta, accessibile e reciproca tra scuola e genitori. Ma cosa accade quando questa collaborazione viene meno, non per mancanza di volontà, bensì per ostacoli pratici e assenza di risposte?

È la situazione in cui mi trovo a vivere come genitore separato. Per motivi personali e lavorativi, vivo oggi a oltre 300 chilometri da mia figlia, iscritta al secondo anno presso l’Istituto “Luosi” di Mirandola. Una distanza che rende impossibile la partecipazione in presenza ai colloqui con i docenti, attualmente previsti in modalità fisica.

Consapevole dell’importanza del dialogo con la scuola, ho richiesto più volte – in modo rispettoso e costruttivo – la possibilità di svolgere i colloqui in videocall, senza mai ricevere risposta, né dalla coordinatrice di classe né dalla Dirigenza scolastica, nonostante una comunicazione formalmente protocollata in data 6 marzo. In un caso, un docente ha persino risposto direttamente alla studentessa, evitando il confronto con il genitore richiedente.

Questa situazione non è solo una difficoltà personale, ma solleva un tema più ampio che riguarda diritti e doveri sanciti anche a livello normativo.

Il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal

D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e successive modifiche, stabilisce chiaramente la necessità di una collaborazione attiva tra scuola e famiglia, fondata sul dialogo, sulla trasparenza e sulla condivisione del percorso educativo.

Allo stesso modo, il D.P.R. 275/1999 sull’autonomia scolastica riconosce alle istituzioni scolastiche il compito di organizzarsi in modo funzionale ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie, favorendo modalità flessibili ed efficaci di comunicazione.

Le più recenti linee guida del Ministero dell’Istruzione sottolineano inoltre l’importanza di utilizzare strumenti digitali per facilitare il rapporto scuola-famiglia, soprattutto quando esistono impedimenti oggettivi alla presenza fisica.

Alla luce di questi riferimenti, appare evidente che la collaborazione scuola-famiglia non può restare un principio teorico, ma deve tradursi in pratiche concrete, accessibili e inclusive. Ignorare richieste legittime, non fornire risposte o evitare il confronto diretto rischia di compromettere quel patto educativo che la normativa stessa richiama.

Negli ultimi tempi il dibattito pubblico tende spesso a porre l’accento sulle responsabilità educative delle famiglie. Tuttavia, questa visione rischia di essere incompleta se non si considera anche il ruolo attivo che la scuola è chiamata a svolgere nel mantenere un dialogo aperto e continuo.

Per molti genitori, soprattutto quando lontani, la scuola rappresenta l’unico canale per comprendere davvero il percorso, le difficoltà e i progressi dei propri figli.

Limitare questo accesso equivale, di fatto, a escludere la famiglia da un processo che dovrebbe essere condiviso.

Se vogliamo davvero parlare di corresponsabilità educativa, è necessario che scuola e famiglia siano entrambe messe nelle condizioni di partecipare. Altrimenti, il rischio è che questo principio resti soltanto un enunciato, mentre nella realtà si costruiscono distanze sempre più difficili da colmare.

Paolo Settimi