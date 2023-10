Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













MODENA: Periferico Festival - Modena Ovest, Diagonale Verde, Centro storico

Da venerdì 20 a domenica 22

Il secondo weekend del festival si apre venerdì 20 ottobre alle ore 17.00 con una serata a cura di Amigdala che prevede la realizzazione di un’azione partecipata con le comunità di OvestLab e con il pubblico del festival.

SAN FELICE: La sagra della frittella

Domenica 22 ottobre si svolgerà a San Felice sul Panaro la sagra della frittella da passeggio, in occasione della festa del patrono del paese San Felice, che si celebra martedì 24 ottobre. Dalle 11 frittelle e birre artigianali e per tutto il giorno sbaracco dei commercianti. Alle 11.30, in piazza Castello, santa messa animata dal coro. Nel corso della giornata frittella d’autore nella zona del Teatro Comunale e pesca di beneficenza in via Mazzini. Alle 16.



30 in via Milano, la strana coppia di Radio Bruno Ivo Morini e AngelOne, con Caravanito drink e Mediplants. Alle 18.30, in via Mazzini, dj sul balcone con Andrea Govoni. Alle 19.30, in piazza Castello, disco party con drinks, music, dance. Organizza la Pro Loco con la collaborazione delle Botteghe di San Felice e il patrocinio del Comune. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 29 ottobre 2023.Sabato prossimo, 21 ottobre, continua la rassegna di passeggiate patrimoniali 'I parchi storici di Sassuolo: il Parco Ducale e il Parco Vistarino', quattro passeggiate a cura di Luca Silingardi alla scoperta di questi luoghi incantevoli, con piacevoli accompagnamenti musicali e teatrali.Il ritrovo è fissato alle ore 15,30 davanti a Villa Giacobazzi, e la passeggiata condurrà alla scoperta del Parco Vistarino, con momenti teatrali a cura di Quinta Parete.

SASSUOLO: Grandezze&Meraviglie, concerto in Duomo

Nuovo appuntamento, sabato 21 ottobre, con il Festival Musicale Estense, con uno splendido concerto presso il Duomo di San Giorgio. L'appuntamento è per le ore 21 è con “O quam suavis est. Roma e Venezia tra Cinque e Seicento”. Con David Brutti, cornetto, e Nicola Lamon, organo



SPILAMBERTO: Continua 'Spilamberto En Plein Air'

Venerdì 20 ottobre alle ore 20.45 nell’ex chiesa di Santa Maria degli Angeli “Conferenza: il Convento delle Cappuccine di Spilamberto tra storia, architettura e società”. Incontro all’interno della rassegna “I venerdì di Santa Maria”.



Sabato 21 ottobre per tutta la giornata presso la sede del centro Studi Discontinuo “open Day di discipline naturali ed olistiche”. A cura di Centro Studi Discontinuo, per info: Facebook @Centro Discontinuo.



Sabato 21 ottobre e Domenica 22 ottobre per tutta la giornata in Rocca Rangoni “Castrum Spinalamberti, rievocazione storica medievale”. Per maggiori informazioni: cavalieridelfiume@gmail.com, tel. 3474652607, a cura dell’associazione Libera Compagnia dei Cavalieri del Fiume APS.



Domenica 22 ottobre alle ore 19 al Circolo Paradosso “Naturalmente Cafè: colazione in giardino in condivisione di esperienze e argomenti”. A cura di Centro Studi Discontinuo, per info: Facebook @Centro Discontinuo.



Nella foto, una iniziativa musicale nell'ambito del Festival Periferico in programma nel fine settimana a Modena