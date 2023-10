Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Curiosi e ricchi di fascino anche i nomi di alcune delle associazioni presenti. Da Casale Monferrato, ad esempio, arriverà l’Ordine dei Coppieri di Aleramo, da Palermo la Confraternita Panormita, da Sizzano (NO) l’Ordine dell’amarena e del Nebbiolo, da Martina Franca la Confraternita del Capocollo, da Novara la Confraternita del vino riso e gorgonzola.“In tanti hanno risposto alla chiamata, in totale saranno rappresentate oltre venti Confraternite. Il programma su cui abbiamo lavorato per mesi, come da tradizione, unisce cultura e gastronomia e punta a favorire la conoscenza del territorio e a rafforzare l’amicizia tra le Associazioni aderenti”, ha sottolineato Mario Gambigliani Zoccoli, presidente dall’Associazione Esperti Degustatori di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.Momento particolarmente spettacolare sarà la sfilata nel centro della città prevista per domenica mattina, 22 ottobre, a partire dalle ore 10.00. Dopo aver partecipato alla Santa Messa celebrata in Duomo, precedute dalla banda cittadina le delegazioni percorreranno corso Duomo, via Emilia e Via Farini fino al Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare. I modenesi potranno così ammirare i gonfaloni delle Associazioni e scoprire i costumi tipici che caratterizzano ciascuna Confraternita.