Modena, Udicon: il documento sottoscritto dai candidati sindaci

'In sintesi - si legge nel documento firmato da Udicon - chiediamo a tutti i candidati alla carica di sindaco di assumersi un impegno con i modenesi su questi temi e chiediamo di valorizzare l’importante ruolo delle associazioni a difesa dei consumatori presenti sul territorio modenese, in quanto faro imprescindibile della tutela socioeconomica, e non solo consumeristica, dei cittadini modenesi'.

Sicurezza: non più solo i residenti nelle frazioni lamentano di non sentirsi sicuri durante le normali attività della vita quotidiana, ma i sempre più frequenti episodi di risse e/o vandalismo in centro storico stanno minando la percezione della sicurezza degli abitanti. Non da ultimo, poi, il recente fenomeno delle baby gang ha ulteriormente esasperato i cittadini. Pur consci che non si tratti di un problema esclusivo della città di Modena, chiediamo, insieme ai cittadini, una particolare attenzione su questo punto.



Sanità: liste d’attesa troppo lunghe non consentono la prenotazione di visite ed esami in tempi certi. Anche il fatto che spesso si venga indirizzati verso centri lontani dal comune di residenza costringe una parte della popolazione a rivolgersi alla medicina privata. Su questo punto i cittadini hanno ben presente che le

competenze dell’amministrazione comunale sono relative, ma trattandosi di una problematica che ha un’incidenza non solo sanitaria, ma anche socio/economica, chiediamo che si faccia tutto quanto di competenza per intervenire e per farlo in tempi celeri.



Pulizia e decoro urbano: la manutenzione delle strade, lo sfalcio del verde, la pulizia di strade, parchi, fossi, sono da sempre tempi molto sentiti dai cittadini modenesi. Nell’ultimo periodo, poi, la sensibilità ambientale dei cittadini si è rivolta verso lo smaltimento dei rifiuti, certamente da commisurare alle esigenze puntuali dei singoli quartieri e del centro storico.

Chiediamo di prendere in considerazione tali esigenze e di intraprendere le politiche necessarie al fine di rendere la nostra città sempre più curata.



Trasporto Pubblico: sul tema l’opinione dei cittadini modenesi è da sempre critica. Chiedono di migliorare il servizio e di renderlo più sicuro, di dotare la città di un servizio serale e di un trasporto pubblico che possa collegare le periferie al centro cittadino con una frequenza adeguata. E’, altresì, necessario collegare i comuni della provincia con la città per ridurre gli spostamenti da mezzo privato.



Caro affitti: gli affitti stanno diventando insostenibili per famiglie e studenti. Su questo tema occorrerà intervenire con politiche pubbliche atte a favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta abitativa a costi calmierati.



Aumento di truffe e raggiri e sovraindebitamento, temi consumeristici per eccellenza. Negli ultimi anni, causa crisi economica ed inflazionistica che ha dilapidato i risparmi delle famiglie ed aumentato la necessità di liquidità, si è verificato un boom di truffe di cui i cittadini sono vittime incolpevoli e un ricorso sempre più massiccio a prestiti, non sempre da intermediari autorizzati. Con continuità le associazioni dei consumatori cercano di mettere in atto campagne informative e di prevenzione, nonché di intervenire puntualmente sulle singole casistiche. Chiediamo, però, un sostegno e un impegno alla prossima amministrazione affinché si possano raggiungere quanti più cittadini possibili con le suddette campagne e un impegno ad intervenire più efficacemente in caso di truffe e raggiri già perpetrati.