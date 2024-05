Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La forte tempesta solare che sta colpendo la terra - afferma Aldo Zanetti astrofilo dell'Unione Italiana Astrofiliha che ha fornito l'immagine - ha provocato questo fenomeno anche a latitudini molto più meridionali del solito, come appunto Modena'Ma in serata l'autora boreale ha scatenato gli strumenti di migliaia di osservatori e astrofili in tutta ItaliaL’aurora, chiamata aurora boreale o australe a seconda che si verifichi rispettivamente nell’emisfero nord o sud della Terra, è un fenomeno ottico dell’atmosfera terrestre. Si formano attraverso la scarica, da parte del solo, un flusso di particelle elettricamente cariche che, quando incontrano il campo magnetico terrestre, interagiscono con esso. Più il flusso del vento solare è denso e intenso e più l’interazione sarà cospicua, con un passaggio di energia che entra in atmosfera e che eccita gli atomi di Ossigeno e Azoto, i gas costituenti dell’atmosfera terrestre. Questa eccitazione dei gas atmosferici provoca il gioco di luci verdi, rosse e azzurre che chiamiamo aurora.A differenza dell'ossigeno molecolare, l'ossigeno atomico (cioè singoli atomi di ossigeno) se eccitato dalle particelle solari emette luce rossa.Ringraziamo Aldo Zanetti per la bellissima immagine