Modena, ammanco Amo, Bosi smonta le critiche: 'Fdi non sa di cosa parla'

Da una parte una delibera alla quale nessun sindaco tra i Comuni soci ha votato contro, dall'altra la constatazione di come la somma delle cifre imputate a due ex direttori generali Di Loreto e Berselli e ai due ex amministratori Reggiani e Burzacchini, copra il 100% dell'ammanco.

L'amministratore unico di Amo Andrea Bosi nell'intervista video a La Pressa replica e smonta le accuse mosse ieri da Fdi. 'Dispiace constatare come senatori, consiglieri regionali e consiglieri comunali non sappiano di cosa parlano' - afferma Bosi.

E sul nuovo esposto alla Corte dei Conti? Anche da questo punto di vista i meloniani hanno sbagliato bersaglio: 'Amo non è nè amministrazione pubblica nè società in house e quindi non è soggetta a giurisdizione della Corte dei Conti'.

