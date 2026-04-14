Da una parte una delibera alla quale nessun sindaco tra i Comuni soci ha votato contro, dall'altra la constatazione di come la somma delle cifre imputate a due ex direttori generali Di Loreto e Berselli e ai due ex amministratori Reggiani e Burzacchini, copra il 100% dell'ammanco.
L'amministratore unico di Amo Andrea Bosi nell'intervista video a La Pressa replica e smonta le accuse mosse ieri da Fdi. 'Dispiace constatare come senatori, consiglieri regionali e consiglieri comunali non sappiano di cosa parlano' - afferma Bosi.
E sul nuovo esposto alla Corte dei Conti? Anche da questo punto di vista i meloniani hanno sbagliato bersaglio: 'Amo non è nè amministrazione pubblica nè società in house e quindi non è soggetta a giurisdizione della Corte dei Conti'.
Modena, ammanco Amo, Bosi smonta le critiche: 'Fdi non sa di cosa parla'
E sulla Corte dei Conti: 'Amo non è nè amministrazione pubblica nè società in house e quindi non è soggetta a giurisdizione della Corte dei Conti'
E sulla Corte dei Conti: 'Amo non è nè amministrazione pubblica nè società in house e quindi non è soggetta a giurisdizione della Corte dei Conti'
Da una parte una delibera alla quale nessun sindaco tra i Comuni soci ha votato contro, dall'altra la constatazione di come la somma delle cifre imputate a due ex direttori generali Di Loreto e Berselli e ai due ex amministratori Reggiani e Burzacchini, copra il 100% dell'ammanco.
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