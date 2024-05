Elezioni Modena, Giorgetti carica il centro-destra: 'Qui non è mai una passeggiata ma vincere si può'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Di fronte ad una platea di militanti, simpatizzanti e di imprenditori (alcuni dei quali incontrati direttamente in alcune aziende di Formigine nella prima parte della mattinata), il Ministro ha rilanciato l'idea d'Europa politica che deve rimettere al centro la difesa della terra ancora prima dei territori. 'Quest'ultimo è un concetto astratto, mentre quando parliamo di terra parliamo di qualcosa che riflette i nostri valori, la nostra cultura, la nostra identità. Che bisogna tenere ferma e riferimento, per vincere le battaglie in Europa sul made in Italy e sulla transizione ecologiche. Battaglie che riguardano direttamente una realtà come Modena, dove la sfida dei candidati della Lega e del centro destra è particolarmente difficile, impegnativa, ma non impossibile. In sostanza, a differenza che dalle mie parti, qui vincere non è una passeggiata, anche se realtà importanti della provincia dimostrano che scalzare la il PD e governare bene puà essere realtà'



'L'obiettivo è non solo confermare il buon governo di Sassuolo e Mirandola, ma strappare tanti altri comuni più che contenibili, in tutta la provincia, a partire da Modena con il canidato Luca Negrini' - ha affermato il Coordinatore provinciale Lega Guglielmo Golinelli







Rispetto alle modifiche sul super bonus, il ministro Giorgetti si è dichiarato soddisfatto degli emenamenti approvati nella notte. 'Crediamo di potere mettere fine positivamente alla vicenda', ha concluso rispondendo ad una domanda dei giornalisti



Gi.Ga.