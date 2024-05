Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'incontro è stata anche una occasione per affrontare il tema della transizione energetica.'Tutto il Governo è allineato sul fatto che la transizione ecologica deve aver luogo per tutelare noi stessi e i nostri figli, ma deve essere fatta con criterio - afferma Valentini -. Per questo proponiamo la neutralità tecnologica, cioè il non vincolarsi a una tecnologia specifica per raggiungere l'obiettivo per ridurre le emissioni Co2'.