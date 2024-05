Modena, al parco Amendola torna il Revol experience festival

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Revol Experience Festival si sposta al Parco Amendola, luogo da sempre al centro dell’estate e dell’aggregazione modenese, novità che sottolinea legame tra il collettivo RWO e la comunità, reso ancora più esplicito dalla collaborazione con Euphonìa e Loving Amendola. Nell’arco delle due giornate, sul palco si alterneranno 8 band, con una scelta stilistica ben precisa: il sabato all’insegna della psichedelia con Morte ai Miracoli, Arousal, Sqwish, e i fiorentini Wake Up in the Cosmos.



La domenica invece sarà dedicata alla musica italiana, e saranno presenti sul palco Marinella Live con Sara Dan e Luca Centin, Ego nel pagliaio, Bruno Mari e le Tagliatelle al Ragù, per concludere con Nico Arezzo. L’area del festival si svilupperà nei pressi del Loving Amendola, dove sarà presente un’area ristoro con Truck Food che offriranno arancini, borlenghi e arrosticini, così come opzioni vegane e vegetariane. Anche per l’edizione 2024, Human Maple e l’utilizzo esclusivo di bicchieri riutilizzabili sono state scelte come iniziative principali di sensibilizzazione e attenzione ambientale.



Tra gli artisti sarà possibile trovare Cap, Martina Ansaloni e Laura Nonni, così come una selezione di opere di giovani artisti del Liceo Venturi di Modena. Non mancheranno i mercatini di Memento mori atelier, Moody, Salvolibri, Shanti is dead, Social fam, così come lo stand del Mutuo Soccorso Poetico e lo Swap Market, dove sarà possibile portare e scambiare i propri vestiti che non si usano più con indumenti portati da altri.

L’appuntamento è il prossimo weekend, 18 e 19 maggio, al parco Amendola. Ingresso libero.