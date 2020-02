Coronavirus, leghisti 'untori': vice direttore generale Bper insiste

'Egregio signor Boni il fatto che lei coinvolga l’azienda per la quale lavoro mi sembra fuorviante e deprecabile, salvo non sottendano altre ragioni di discredito di natura diversa. L’essere cittadini che esprimono il loro pensiero su fatti di interesse della Comunità in cui vivono, non può essere confuso con ambiti professionali, confessionali, etnici, etc. Questa sua modalità è discutibile e fuorviante'.Così ilreplica sui social al capogruppo Lega e non fa retromarcia rispetto alle sue accuse ai leghisti , e a tutto il centrodestra di Castelnuovo Rangone, di essere 'untori psicologici' sull'allarme coronavirus. Colpa del centrodestra avere presentato una banale interrogazione per chiedere la chiusura dei mercati.Dunque Garavini non solo non si scusa e non cancella il commento, come peraltro chiesto anche dal senatore Lega('Le scuse, formali da parte della banca e del suo manager, sarebbero il minimo'), ma rilancia.'Farneticare su un collegamento tra una presunta candidatura politica peraltro mai confermata ed un post liberamente espresso da un cittadino, è altrettanto mistificante e fuorviante --. La Regione ha confermato che non esistono problemi per l’apertura dei mercati settimanali. Forse non l’ha letta: “La Circolare esplicativa dell'ordinanza regionale sul Coronavirus consente lo svolgimento di tutte le attività di carattere ordinario compresi i mercati ambulanti locali, ma vieta tutte le attività che comportino afflusso di pubblico e che esulino dall’ordinaria attività delle comunità locali con particolare riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica”. Detto tutto questo non capisco perché si debbano accentuare timori e paure nelle persone in un momento in cui ci sarebbe bisogno di razionalità e di unitarietà di intenti e di messaggi positivi soprattutto a livello locale. Sappiamo che psicologicamente le persone in questa situazione sono fragili e credo sia indispensabile aiutarli nella loro normalità di vita, compreso i mercati settimanali. Almeno fino a quando una disposizione normativa da parte di chi ne ha il dovere provveda in modo diverso.''.Ricordiamo - a proposito - che proprio due giorni fa il presidente della Regione Emilia Romagnaha paragonato il coronavirus al sisma 2012