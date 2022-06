Nomadi, nel campo abusivo spunta pure cartello 'raccolta ferri vecchi'

Il campo nomadi che da anni si è stabilito in modo abusivo sotto la Tav a San Matteo, alle porte di Modena, è da tempo simbolo di degrado e illegalità tollerata. Ma a tutto c'è un limite o forse no.Non è bastato ai nomadi aver ricevuto dal Comune un punto di approvvigionamento acqua e contenitori per la raccolta dei rifiuti, nonostante lo ribadiamo il campo sia completamente abusivo. Non è bastato il periodico utilizzo dell'area che si affaccia sulla Statale 12 come discarica a cielo aperto . Da qualche giorno all'ingresso del vialetto che porta alle roulotte sono comparsi due cartelli con la scritta 'raccolta ferri vecchi', con tanto di indicazioni e frecce. Compreso un bel 'grazie'.Insomma, chi volesse scaricare i propri ferri vecchi in modo ovviamente abusivo, può farlo portando tutto nel campo abusivo dei nomadi.Ricordiamo che l'area lungo la Canaletto in località San Matteo è di proprietà del Comune, classificata come ad alta vocazione agricola di interesse ambientale. Attualmente vi sono quattro nuclei per un totale di 13 persone di cui 9 minori tutti oggetti di provvedimenti del Tribunale per i minorenni.'Da diversi anni i Servizi sociali si recano periodicamente nell’area; seguono la situazione dei nuclei ed in particolare dei minori viene garantita la fornitura di generi alimentari, il necessario per il riscaldamento delle roulottes e l'assistenza medica' - spiegava il Comune di Modena in Consiglio comunale pochi mesi fa.