Modena, campo nomadi abusivo sotto la Tav: degrado infinito

Rifiuti abbandonati al margine della strada, falò sotto al ponte e donne con passeggino e bambini che attraversano la trafficatissima strada Canaletto paralizzando il traffico. La situazione del campo nomadi abusivo sotto la Tav a San Matteo di Modena resta imbarazzante. La foto () scattata questa mattina del degrado e della immondizia accumulata ne è solo l'ultima dimostrazione.Una situazione nota da tempo all'amministrazione comunale e che, nonostante le periodiche promesse, non è mai stata risolta.'L’area lungo la Canaletto in località San Matteo è di proprietà del Comune, classificata come ad alta vocazione agricola di interesse ambientale, ed è stata attivata a fine 2014 in seguito a un provvedimento di arresti domiciliari - spiegava sei mesi l'amministrazione modenese in Consiglio comunale davanti all'ennesima interrogazione -. Attualmente vi sono quattro nuclei per un totale di 13 persone di cui 9 minori tutti oggetti di provvedimenti del Tribunale per i minorenni.Muzzarelli sottolineò che 'l’area è complessa, con alcune criticità che si sono evolute rispetto all’inizio, mentre altre restano e impongono diversi tipi di controllo, anche da parte della Polizia locale (nel 2019-2020 sono stati 159 in zona e a fine maggio insieme a Polfer si è coordinata un’ampia azione di pulizia), mentre si lavora con la Diocesi di Modena, per arrivare al superamento complessivo della situazione'.Un superamente che per ora resta un promessa disattesa.