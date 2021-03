Oltre il coprifuoco, vaccini fino a mezzanotte

L'atmosfera ed i numeri rimangono importanti, anche non come quelli del giorno. Ma alla sera, ora gli operatori del centro vaccinale di Modena sono pronti a gestire circa un terzo degli appuntamenti giornalieri: 350 gli ingressi previsti e gestibili dalle ore 19 in avanti. E se di giorno sono gli anziani ed i soggetti maggiormente vulnerabili, di sera accesso prevalentemente dedicato alle categorie professionali, sanitari e volontari dell'assistenza. Ieri sera, il nostro obiettivo è entrato nel centro e nell'hangar di via Minutara. Più di 20 gli operatori sanitari attivi, coordinati dalla responsabile del centro Cecilia Pellicciari, supportati negli accessi da numerosi volontari di Protezione Civile. Fuori corsie per fare fluire le persone in fila e, all'ingresso, la grande tensostruttura, vero e proprio filtro di accesso all'accoglienza, e alle 12 postazioni. Ieri sera si sono presentati tutti i prenotati, diversi prima del previsto, al punto da anticipare la chiusura. L'ultimo è un psicologo di Modena, che si è prenotato attraverso il proprio ordine professionale. Sono passate da poco le ore 22, quando le postazioni possono essere igienizzate, e preparate per un'altra lunga giornata di vaccinazioni. Dalle ore 8 della mattina senza soluzione di continuità, ora fino a mezzanottrNel video alcune immagini del centro, ieri sera, e la dichiarazione della responsabile del centro vaccinale Cecilia Pellicciari