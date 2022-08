Vaccini Covid conservati male inoculati a 33 bimbi: dieci domande per l'Ausl di Modena

Il caso delle vaccinazioni effettuate con un farmaco anti-Covid non correttamente conservato su 33 bambini a Pavullo lascia aperta una serie di interrogativi ai quali, al momento, l'Ausl di Modena ha preferito non dare risposta. L'azienda sanitaria si è infatti limitata a una nota ufficiale che non offre però completa chiarezza su alcuni aspetti chiave, ma affronta solo parzialmente i temi. Una nota alla quale comunque rimandiamo ( qui ).Al direttore generale Ausl Anna Maria Petriniquesta mattina abbiamo posto invece dieci quesiti che riteniamo centrali per il corretto e sereno proseguio della campagna vaccinale nella nostra provincia. Una campagna importante e che deve ovviamente proseguire in un contesto di reciproca fiducia e trasparenza e che consenta un rapporto di aperto confronto tra azienda sanitaria e cittadini., come è stato possibile inoculare un vaccino non correttamente conservato? Si tratta di errore umano, maturato in che contesto? Quali sono le procedure ordinarie e cosa è andato storto?: abbiamo saputo che il vaccino può restare scongelato fino a 10 settimane. Quelli somministrati da quanto era stati scongelati?: il vaccino compromesso per la mancata conservazione in modo corretto in quante sessioni è stato inoculato e in quale arco temporale?come l'Azienda sanitaria si è accorta dell'errore commesso?riguarda i controlli. Sono stati fatti controlli anche negli altri hub vaccinali della provincia di Modena per avere la certezza che il fatto non si sia ripetuto?riguarda i rischi per la salute dei bambini. Che rischio concreto corrono in termini di salute i bambini ai quali è stato somministrato il vaccino mal conservato? Perchè le analisi sui bambini vengono effettuate all'ospedale Sant'Orsola di Bologna e non a Modena?E ancora,riguarda la possibilità di sapere ora con certezza se la copertura vaccinale è presente o meno sui 33 bambini inoculati col farmaco non correttamente conservato.è di carattere umano. Come hanno reagito le famiglie alla comunicazione dell'Ausl?: al di là dell'indagine interna all'Azienda, risulta aperta anche una inchiesta da parte della magistratura? Ma su questa certamemente nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più.è giusto sapere se verranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dell'errore, ovviamente se sono stati individuati.