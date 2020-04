Apocalisse nelle case di riposo: Ausl corregge i numeri di due cra

Alla CRA “Opera Pia Castiglioni” di Formigine alla data di oggi risultano presenti 10 ospiti risultati positivi al tampone per coronavirus, mentre per un altro ospite si è reso necessario il ricovero in ospedale. Per quanto riguarda i decessi, non corrisponde al vero il numero riportato all’interno dell’articolo de La Pressa: ad oggi sono 13 i decessi di persone positive al coronavirus registrati nella CRA “Castiglioni”. Non corretto risulta anche il dato relativo alla CRA “Stradi” di Maranello, dove si sono registrati 9 decessi di ospiti positivi. Nelle due strutture citate, inoltre, è stato dato il via a un progetto di telemedicina per il monitoraggio da remoto degli ospiti con Covid-19. Con l’intenzione di riportare i fatti all’attenzione dell’opinione pubblica, l’Azienda USL di Modena rinnova l’invito all’utilizzo di un linguaggio che rifugga da termini sensazionalistici, richiamando ai principi etici e deontologici della professione, nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti, dagli ospiti delle CRA e loro famigliari ai gestori delle strutture stesse, dagli operatori sanitari che vi lavorano ai lettori, che hanno il diritto di essere informati in maniera corretta e puntuale senza essere attirati da titoli e termini inappropriati.

Ausl Modena



Riportiamo questa nota della Ausl che corregge quanto pubblicato da La Pressa circa i morti alle case di riposo Castiglioni e Stradi. La Pressa peraltro aveva sottolineato nel pezzo citato di tre giorni fa come i dati fossero stati comunicati dalla Cgil e non fossero ufficiali, peraltro già in quell'articolo sottolineavamo anche come alla Castiglioni alla Ausl risultassero numeri inferiori. In ogni caso accogliamo ovviamente la correzione della Azienda rispetto ai decessi in due strutture su 15. Ecco dunque i numeri corretti di quella che - lo ripetiamo anche se alla Ausl non piace - è stata una apocalisse per gli anziani ospiti. Inoltre crediamo non spetti alla Ausl giudicare il linguaggio utilizzato da un quotidiano, nè richiamare a principi etici della professione giornalistica.

Giuseppe Leonelli



Villa Margherita (Modena): 10 anziani e una operatrice 36enne morti, 35 ospiti e 10 operatori positivi

San Giovanni Bosco (Modena): 18 morti, 51 ospiti e 16 operatori positivi

Guicciardini (Modena): 11 morti, 12 ospiti e 6 operatori positivi

Villa Igea (Modena): 6 operatori positivi ai test sierologici in attesa di tampone

Augusto Modena (San Felice): 13 morti, 34 ospiti e 16 operatori positivi

Villa Richeldi (Concordia): 8 morti, 29 ospiti e 8 operatori positivi

Cisa (Mirandola): 3 morti e 10 ospiti positivi

Carpine (Carpi): 4 morti, 16 ospiti e 5 operatori positivi

Tenente Marchi (Carpi): un morto, 14 ospiti e due operatori positivi

Focherini e Marchesi (Soliera): 5 ospiti positivi e tre operatori

Villa San Martino 2 (Castelfranco): 3 morti e 13 ospiti positivi

Stradi (Maranello): 9 morti (non 17 come risulta alla Cgil), 15 ospiti e 6 operatori positivi

Castiglioni (Formigine): 13 morti (non 17 come risulta alla Cgil)

Casa Speranza (Montefiorino): 12 morti e oltre 20 casi positivi

Francesco e Chiara (Pavullo): 5 morti e 12 positivi.

Nell'area Nord risultano anche 5 casi positivi nel servizio di assistenza domiciliare gestito da Asp e a Carpi 4 anziani e 3 operatori contagiati nel servizio domiciliare gestito da Domus.