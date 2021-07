Olimpiadi, il saluto di Federica Pellegrini e Aldo Montano

La giornata di ieri è stata tutta rivolta a Federica Pellegrini, settima nella finale dei 200 stile libero ma alla sua quinta e ultima finale olimpica. Onore anche per Aldo Montano, 43 anni anche lui alla sua ultima Olimpiade, che ha dato un contribuo decisivo per l’argento azzurro nella sciabola, la medaglia più prestigiosa della giornata. A questa si aggiungono il bronzo nel canottaggio del 4 senza e quello di Federico Burdisso nei 200 farfalla.Nella giornata di martedì, dopo le medaglie d’argento di lunedì nella 4x100 stile libero, e di Diana Bacosi e Daniele Garozzo, rispettivamente nello Skeet e nella scherma; altra carrellata di medaglie tra il secondo e il terzo gradino del podio.Argento per Giorgia Bordignon nel sollevamento pesi categoria 64 kg, con tanto di record italiano di 232 kg. Oro per la canadese Charron e bronzo per la taiwanese Chen.E’ di bronzo invece la medaglia della spada femminile con Rossella Fiamingo, Federica Isola, Maria Navaria e Alberta Santuccio. La squadra di spada non andava sul podio dalle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Bronzo anche per Maria Centracchio nello Judo categoria -63kg.