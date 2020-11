Badanti, quale contratto?

Sono tante le famiglie che si trovano nella necessità di affidarsi ad una badante per la cura dei propri cari, anziani, disabili anche non più autosufficienti. Ma quale tipo di assistenza serve e quale contratti applicare per rispondere alle proprie esigenze e agire nella sicurezza e nelle legalità?

Lo spettro contratti sono di diverso tipo, creati sulla base dei servizi domestici o di accadimento o cura della persone o a sulla base di un assistenza di residenziale h 24 o meno. Le richieste di consulenza ai centri di assistenza fiscale sono tante. Anche in questo settore la consulenza specializzata sui contratti da scegliere e sulle procedure per stipularlo è importante se non fondamentale. Nello spazio settimanale del giovedì e del lunedì, facciamo il punto con Pietro Bambara, consulente Caf Italia Modena