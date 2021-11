Come e quando posso andare in pensione?

'Anzitutto prima di parlare delle tipologie di pensione, quasi tutti noi siamo interessati all’entità economica della nostra pensione. Il Legislatore per procedere al calcolo della pensione, ha voluto distinguere i lavoratori in due grandi famiglie: quelli con contribuzione fino al 31/12/1995 e quelli che hanno una contribuzione successiva.Inizia ricordando queste due grandi distinzioni la prima puntata dell'approfondimento su previdenza e diritti, appuntamento quindicinale in diretta dalla redazione de La Pressa in collaborazione con Caf Italia Emilia Romagna. In studio Pietro Bambara illustra il quadro normativo con le diverse opportunità per l'accesso alla pensione.I lavoratori con contribuzione fino al 31/12/1995 si possono dividere in due ulteriori gruppi:a) Lavoratori con 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, i quali avranno una pensioneRETRIBUTIVA fino al 31/12/2011 e poi CONTRIBUTIVA dal 01/01/2012 (legge 190/14)b) Lavoratori con contribuzione inferiore ai 18 anni al 31/12/95, che avranno un sistema dicalcolo MISTO : RETRIBUTIVA fino al 31/12/12/1995, CONTRIBUTIVA dal 01/01/96 finoal pensionamento2) I lavoratori con contribuzione dal 01/01/1996 avranno una pensione con sistema di calcolointeramente CONTRIBUTIVO o a gestione separata con computo a 64 anni a condizione chel’importo della pensione sia superiore a 2.8 volte l’importo dell’ASSEGNO SOCIALE.Ad oggi le diverse tipologie di pensione sono le seguentiA) PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIAB) Q100C) PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER INVALIDITA’D) OPZIONE DONNAE) PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA E/MISTAF) PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVACon Pietro Bambara entriamo nello specifico di queste tipologie