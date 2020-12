Disoccupazione agricola 2020

La disoccupazione agricola Inps è una speciale tutela riservata ai lavoratori dell'agricoltura i quali, rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti impiegati in altri settori ai quali spetta la cosiddetta Naspi, godono di una disciplina differente per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione. Quali requisiti che si devono possedere? Quale è la base di calcolo per determinare l'importo spettante, quali le tempistiche di inoltro e quali i tempi per riceverla? Nello spazio settimanale su Previdenza e Diritti in collaborazione con Caf Italia ne parliamo con Pietro bambara che negli uffici di Modena e provincia di Caf Italia-Epas offrono informazioni e assistenza diretta, in presenza, telefonica e on-line per la compilazione il deposito delle richieste