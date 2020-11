Permessi di soggiorno e cittadinanza, quali regole?

Richieste di permessi di soggiorno e di rinnovo per studio, lavoro dipendente, lavoro autonomo, Richiesta cittadinanza. Per i cittadini non comunitari che vivono e lavorano regolarmente in Italia sono diversi i passaggi che la legge impone per garantire la permanenza nel nostro paese. Con Pietro Bambara consulente Caf Italia Epas, presente con le sue sedi in tutta la provincia di Modena, facciamo il punto nella settima puntata dell’approfondimento settimanale su previdenza e diritti in collaborazione con Caf Italia ed Epas Emilia-Romagna