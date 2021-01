Imu, Naspi, 730, pensioni: possibile fare tutto online?

Imu, Naspi, 730, invalidità, reddito di cittadinanza? Quante pratiche relative a previdenza, contributi, agevolazioni che fino a qualche tempo fa eravamo abituati a gestire direttamente da sportelli, possono essere gestite on-line?Dopo l'ultima puntata del 2020 dell'approfondimento su diritti e previdenza insieme a Caf Italia Emilia Romagna decine di utenti hanno chiesto informazioni ed approfondimenti alla redazione e agli sportelli Caf Italia - Epas. Per questo, la prima puntata del nuovo anno abbiamo voluto dedicarla ad approfondire questi punti con Pietro Bambara, consulente Caf Italia Emilia-Romagna

Per la gestione delle pratiche on-line, basta inviare una e-mail a praticheonline@fnaemiliaromagna.it

Verrai contattato entro 48 ore da un operatore di Caf o Patronato che ti guiderà per effettuare la pratica in modalità telematica.

L’operatore ti assisterà fino al completamento della pratica richiesta.



SERVIZIO CAF

Compilazione mod. Isee-gratuito

Gestione TASI-IMU (Imposta Municipale Unica)

Successioni_da € 300

Contratti di Locazione-100 €

Consulenza Fiscale e gestione pratiche esattoriali

Compilazione dichiarazioni Inps (RED – INVCV – ICRIC – ICLAV – ACCAS/PS) Compilazione Bonus energetici, gas acqua (in convenzione con Comune e Provincia Modena)

SERVIZIO PATRONATO (TUTTE LE PRATICHE SONO GRATUITE)

Pratiche previdenziali (Pensioni INPS – EX INPDAP – reversibilità – ricostituzioni)

Pratiche di invalidità

Indennità di disoccupazione NASPI e disoccupazione agricola

Pratiche per immigrati (Rinnovo permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari)

Pratiche INAIL