Incertezze sul futuro, corsa alla pensione, ma quale?

Aumentano le richieste di pensionamento. Nelle sedi del patronato Epas di Modena le domande di analisi della propria posizione contributiva e le richieste, nel caso che i requisiti ci siano, per accedere alla pensione, sono in crescita.

'L’incertezza rispetto al futuro, al mantenimento del posto di lavoro, e alla prospettive di potere accedere alla pensione con alcuni benifici di legge ancora garantita sembrano le cause più frequenti' - affermano i consulenti degli uffici di via Pelusia che ogni giorno ricevono, nel rispetto delle disposizioni Covid, decine di utenti.



Già districarsi nella giungle di leggi e riforme che si sono susseguite, e in parte annullate reciprocamente, negli ultimi anni, non è facile.



Ma quali sono oggi i requisiti per andare in pensione, come fare a calcolarli e come prevedere la quota che potrebbe E’ questo l’argomento della puntata di oggi di TG Caf, lo spazio approfondimento settimanale del giovedì dedicato alle tematiche della previdenza e dei diritti insieme al consulente Caf Italia Pietro Bambara

