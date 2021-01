Isee 2021: ultima settimana per richiederlo

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare I.S.E.E.(Indicatore Situazione Economica Equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate. Dopo la scadenza del 31 dicembre per la validità dell'Isee 2020, ora la scadenza fondamentale da rispettare è quella del 31 gennaio 2021. Data entro la quale è necessario presentare la documentazione per ottenere il nuovo Isee e per continuare ad usufruire di tutte le agevolazioni ed i servizi ad esso collegati. Gli uffici Caf Italia Emilia-Romagna della provincia di Modena sono a disposizione per informazioni e indicazioni utili per presentare la domanda. Nello spazio settimanale di approfondimento su previdenza e diritti ne parliamo con Pietro Bambara, consulente Caf Italia Emilia-Romagna➢ Composizione del Nucleo Familiare alla data della presentazione della Dsu;➢ Documento d’Identità del dichiarante valido alla data della presentazione della Dsu;➢ Tessera sanitaria di ciascun componente;➢ Carta di soggiorno per gli stranieri che vogliono richiedere assegno di maternità;➢ Contratto di locazione registrato qualora il nucleo vive in un immobile locato;➢ Patrimonio mobiliare:o Saldo del c/c e/o di altre forme d’investimento alla data del 31/12/2019;o Giacenza media dell’anno 2019 (calcolata sulla base della somma del numerocreditori annuale diviso 365);o Codice identificativo e cod. fiscale dell’intermediario se estero inserire il carattere E;o Per i titolari di Reddito d’Impresa il Patrimonio Netto relativo all’ultimo esercizio;➢ Visure catastali degli immobili posseduti in Italia e/o all’estero alla data del 31/12/2019;➢ Capitale residuo del mutuo alla data del 31/12/2019;➢ Documentazione relativa ai redditi non soggetti ad Irpef percepiti nel 2019;➢ Nel caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi consegnare CU 2020redditi 2019;➢ Altre tipologie di reddito (fc4) alla data del 31/12/2019;➢ Sentenza di separazione legale e relativi bonifici attestante il mantenimento al figlio/i e alconiuge;➢ Targa e tipo di autoveicolo, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi eimbarcazioni da diporto posseduto alla data di presentazione della Dsu;➢ Verbale d’invalidità;➢ Per richiedere I.S.E.E. Università Parificato lo studente deve comunicare Matricola, Corso diLaurea e nel caso di genitore non convivente i dati anagrafici e reddituali